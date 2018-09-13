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Motosiklet 'U' dönüşü yapan minibüse çarptı, kaskı bulunmayan sürücü başından yaralandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ’U’ dönüşü yapan minibüsle kasksız sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 'U' dönüşü yapan minibüsle kasksız sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.


İlçenin en işlek caddelerinden biri olan ve çift yönlü işleyen Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Murat Yeniçıkan (54) idaresindeki 07 KDT 07 plakalı minibüs 'U' dönüşü için hareket ettiği anda, Koray İşcanoğlu idaresindeki 07 MEH 31 plakalı motosiklet minibüse çarptı. Kaza sırasında başında kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı, 112 acil servis sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza, yakındaki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsün 'U' dönüşü için hareket ettiği ve o anda motosikletin minibüse ortadan çarptığı görülüyor.


Öte yandan, olay yerine gelen mahalle sakinlerinden Süleyman Akman, caddedeki hızlı trafikten yakınarak mutlaka yavaşlatılması için önlem alınması gerektiğini, aksi taktirde büyük kazalar olabileceğini söyledi.

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