Motosikletçiler, Zafer Bayramı için toplandı

yıldönümü için sürdü.

Antalya’da bir çok motosiklet kulübü üyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü kutlamak için Konyaaltı Belediyesi önünde toplantı. Motositlekçileri Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek karşıladı. Başkan Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlama etkinlikleri kapsamında bir araya gelen motosiklet gruplarıyla tek tek ilgilenerek, bu günün önemine işaret etti.

Başkan Muhittin Böcek, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden Büyük Zaferin 96. yılını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuza dek şükran ve minnetle anıyorum. Bugün burada toplanan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye önünde kortej oluşturan onlarca motosiklet tutkunu, Başkan Muhittin Böcek’in startı ile şehir turu için yola çıktı. 15 kilometrenin sonunda motosikletçiler, saygı duruşu ve İstiklal Marşını okuyarak turu sonlandırdı.