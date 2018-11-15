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Motosiklete çarpan vicdansız sürücü yaralıyı bırakıp kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklete çarpan araç olay yerinden kaçarken yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklete çarpan araç olay yerinden kaçarken yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaza Hisar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çağlayan İlköğretim Okulu istikametine seyir halindeki B.D.'nin kullandığı 07 LPK 34 plakalı motosiklete, Çağlayan İlköğretim Okulu istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 07 LKP 29 plakalı araç çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada araç sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Kazanın meydana geldiği yerde bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza saniye saniye kaydedildi.


Motosiklet sürücüsü B.D. 112 ekipleri tarafından olay yerinden yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.

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