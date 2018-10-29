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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sarılar Cumhuriyet Caddesi'nde H.İ.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile S.K.'nın kullandığı 07 JB 848 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.İ., kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan H.İ.'nin yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edildiği bildirildi.

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