Motosikletli gencin şüpheli ölümü

Gencin kaza yaptığı ihtimali üzerinde duran jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Elikesik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen sürücüler kanlar içinde yatan birini görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yol ortasında kanlar içinde yatan ve henüz ismi öğrenilemeyen gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede yapılan incelemelerde ise gencin cansız bedeninin birkaç adım ötesindeki su kanalında 07 NSR 94 plakalı motosiklet bulundu. Kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulan ve kesin ölüm nedeni belirlenemeyen gencin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.