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05 Aralık 2017 09:28

Motosikletli kapkaççılar tutuklandı

Antalya’da bir genç kızın hediye edilen 3 bin lira değerindeki cep telefonunu çalan motosikletli kapkaççılar tutuklandı.

Motosikletli kapkaççılar tutuklandı

05 Aralık 2017 09:28


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü Kepez ilçesi Emek Mahallesi ara sokaklarında 19 yaşındaki Emel G.’nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. İlk olarak şahısların motosikletle bölgeden uzaklaştığı bilgisi üzerine ekipler yakın güzergahlar üzerinde önlemler alırken, diğer yandan mahalledeki güvenlik kameralarını inceledi. İki zanlının Altınova Mahallesi’ne geçtiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Şahıslardan biri sokakta dolaşırken yakalanırken diğer zanlıya da ulaşıldı. Hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmaktan sabıkası bulunan Ferhat I.(22) ve Mehmet A. (25) emniyetteki ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. 2 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polis zanlıların satamadan ele geçirdiği cep telefonunu ise genç kıza teslim etti.


Öte yandan, kapkaç sonrası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere Ferhat I.’nın cep telefonunu aldıktan sonra kaçışı, Emel G.’nin ise şahsı kovalaması yansıdı. Mehmet A.’nın motosikletle yavaş yavaş ilerlemesi, hareket eden motosiklete Ferhat I.’nın atlaması saniye saniye kaydedildi.




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