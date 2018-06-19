Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 16:12

MSKM devletin zirvesini ağırladı

Kepez Belediyesi’nin hizmete açtığı Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM), Ramazan Bayramı’nın 2.

MSKM devletin zirvesini ağırladı

19 Haziran 2018 16:12

günü seçim mitingi için Antalya’ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Mimar Sinan Kongre Merkezi, aynı gün önemli buluşmalara da ev sahipliği yaptı. 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in kardeşi Şevket Demirel’in kızları Nihan Demirel Atasagun ile Neslihan Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Eğitime önemli katkılarda bulunan hayırsever iş adamı Mustafa Yılmaz’ın aracığıyla bir araya gelen Demirel kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç