MSKM devletin zirvesini ağırladı

günü seçim mitingi için Antalya’ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Mimar Sinan Kongre Merkezi, aynı gün önemli buluşmalara da ev sahipliği yaptı. 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in kardeşi Şevket Demirel’in kızları Nihan Demirel Atasagun ile Neslihan Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Eğitime önemli katkılarda bulunan hayırsever iş adamı Mustafa Yılmaz’ın aracığıyla bir araya gelen Demirel kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.