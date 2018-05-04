Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 14:51

Muaythai Federasyonu’ndan Türel’e plaket

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’da gerçekleşen 72 kilo Avrupa Finali organizasyonuna desteklerinden dolayı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür plaketi verildi.

Muaythai Federasyonu’ndan Türel’e plaket

04 Mayıs 2018 14:51

Türel, sporun her dalına desteklerinin süreceğini söyledi.


Antalya’da gerçekleştirilen Muaythai Euro Lig ve Süper Lig Finallerine Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye’de 72 kiloda 22 sporcu katıldı. Türkiye Muaythai Federasyonu, 24 ülkede televizyon kanallarından da yayınlanan final organizasyona katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür plaketi verdi.



“Çok başarılı bir organizasyon oldu”


Başkan Türel’e plaketini federasyon adına takdim eden Muaythai Milli Takımı baş antrenörü Yasin Ural, Türel’e teşekkür etti. Tribünlerin dolu olduğunu, son derece başarılı bir organizasyon gerçekleştirildiğine dikkat çeken Ural, “Sporun gelişmesi adına her zaman bizlerin yanında olan Başkanımıza camiamız adına teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman bizim en büyük destekçimiz oldu” dedi.


Başkan Türel de sporu ve sporcuyu desteklemenin öneminde değinerek, sporun her alanına katkı yapmayı sürdüreceklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç