Muaythai Federasyonu’ndan Türel’e plaket

Türel, sporun her dalına desteklerinin süreceğini söyledi.

Antalya’da gerçekleştirilen Muaythai Euro Lig ve Süper Lig Finallerine Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye’de 72 kiloda 22 sporcu katıldı. Türkiye Muaythai Federasyonu, 24 ülkede televizyon kanallarından da yayınlanan final organizasyona katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür plaketi verdi.

“Çok başarılı bir organizasyon oldu”

Başkan Türel’e plaketini federasyon adına takdim eden Muaythai Milli Takımı baş antrenörü Yasin Ural, Türel’e teşekkür etti. Tribünlerin dolu olduğunu, son derece başarılı bir organizasyon gerçekleştirildiğine dikkat çeken Ural, “Sporun gelişmesi adına her zaman bizlerin yanında olan Başkanımıza camiamız adına teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman bizim en büyük destekçimiz oldu” dedi.

Başkan Türel de sporu ve sporcuyu desteklemenin öneminde değinerek, sporun her alanına katkı yapmayı sürdüreceklerini söyledi.