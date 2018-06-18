Müdür Ulucan, personeli ile bayramlaştı

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, eşi Selda Ulucan ve İl Emniyet Müdür yardımcıları ile birlikte Uncalı Mezarlığında bulunan Polis Şehitliğini ziyaret etti. Ulucan, Polis Şehitliğine yapılan ziyaretin ardından Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata’nın da katılımıyla personel ve aileleri ile bayramlaştı. Ulucan daha sonra Şehit Polis Memuru Serkan Çölkesen’in ailesini evinde ziyaret etti. Bahçelievler Polis Merkez Amirliğini de ziyaret eden Ulucan, vatandaşların Ramazan bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için 24 saat görevlerinin başında olan görevli personel ile işlemleri için Polis Merkezine gelen vatandaşların bayramını kutladı.