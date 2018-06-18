Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:00

Müdür Ulucan, personeli ile bayramlaştı

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, personeli ile bayramlaştı.

Müdür Ulucan, personeli ile bayramlaştı

18 Haziran 2018 13:00


Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, eşi Selda Ulucan ve İl Emniyet Müdür yardımcıları ile birlikte Uncalı Mezarlığında bulunan Polis Şehitliğini ziyaret etti. Ulucan, Polis Şehitliğine yapılan ziyaretin ardından Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata’nın da katılımıyla personel ve aileleri ile bayramlaştı. Ulucan daha sonra Şehit Polis Memuru Serkan Çölkesen’in ailesini evinde ziyaret etti. Bahçelievler Polis Merkez Amirliğini de ziyaret eden Ulucan, vatandaşların Ramazan bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için 24 saat görevlerinin başında olan görevli personel ile işlemleri için Polis Merkezine gelen vatandaşların bayramını kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç