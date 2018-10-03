Müftüden Müze konseptli Camiye plaket

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen törende Döşemealtı'nda inşa edilen 2 bin 500 kişilik Hacı Ramazan Altun Müze Konseptli Caminin yapımını üstlenen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç adına teşekkür plaketi verildi.

Antalya İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Erdem Beyazıt Kültür merkezinde konferans ile cami yapımına maddi ve manevi destek verenler için plaket töreni düzenlendi.

Döşemealtı'nda inşa edilen ve ilçenin simgesi haline gelen Türkiye'nin örnek projeleri arasındaki 2 bin 500 kişilik Hacı Ramazan Altun Müze Konseptli Caminin yapımını üstlenen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç adına da teşekkür plaketi verildi. İl Müftüsü Osman Artan, "Başkan Turgay Genç, Döşemealtı'na çok güzel bir cami kazandırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Genç'in şehir dışında olması nedeniyle plaketi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yörük aldı.

1-7 Ekim tarihleri arasındaki Camiler ve Din Görevlileri haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda İl Müftüsü Artan, kendilerini bu önemli haftada yalnız bırakmayan, maddi ve manevi destekleriyle cami yapılmasını sağlayan veya yaptıran hayırseverler ile kurum temsilcilerine teşekkür etti.