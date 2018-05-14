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14 Mayıs 2018 11:14

Müftülükten otellere teravih namazı için görevli desteği

Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Ramazan ayında talep gelmesi halinde otellerde teravih namazının kıldırmak üzere görevli temin edebileceklerini bildirdi.

Müftülükten otellere teravih namazı için görevli desteği

14 Mayıs 2018 11:14


Antalya İl Müftüsü Osman Artan, yaklaşan Ramazan ayı öncesi basın toplantısı düzenledi. Ramazan ayının Müslüman ülkelerde ayrı bir anlam ifade ettiğini dile getiren Artan, 15 Mayıs Salı günü ilk teravih namazının ardından 16 Mayıs Çarşamba günü ilk orucu tutacaklarını söyledi.


Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki Ramazan ayı temasının ‘israf’ olduğunu kaydeden Artan, “Can, mal, çevre, ömür, zaman, maddi manevi değerlerin kontrolsüz kullanılarak israfın önlenmesine yönelik bilgilendirme yapacağız. Yeme içmede, giyim kuşamda, zamanın ve kaynakların kullanımında ülkemizde çok israf yapılmaktadır. Ülkemizde yıllık 214 milyar lira gıda israfı yapılıyor” diye konuştu.



"İhtiyaca göre seyyar mescit"


Camilerin eksikliklerini giderdiklerini ifade eden Artan, "2 bin 253 camide bin 628’de mukabele okunacak. 9 camide mahya asıma olacak. 11 camide Sakal-ı Şerif ziyareti olacak. 21 camide hatimli teravih namazı kılınacak. Görevlisi olmayan camimiz yok. Ayrıca tatil yörelerinde, sahil sitelerinde ve yaylalarda geçiren vatandaşlarımızla mevsimlik işçilerin rahatlıkla ibadetlerini yapabilmeleri için prefabrik, çadır gibi mescit kurulumu sağlayacağız" dedi.


Müftü Osman Artan, bu yıl en düşük fitrenin 19 lira olduğunu belirterek, herkesin gelir miktarına göre bu oranı belirlemesi gerektiğini kaydetti. Antalya’nın bir turizm bölgesi olduğunun altını çizen Müftü Artan, Ramazan ayı boyunca otellerde uygun ortamı sağlamaları halinde teravih namazını kıldırmak üzere görevli temin edeceklerini de söyledi.




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