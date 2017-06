Muhafazakar otellere ilgi gün geçtikçe artıyor

Yüzde 85’e varan doluluk oranının yaşandığı otellerin, diğer otel konseptlerinden farkı ise erkekler ile kadın havuzlarının ayrı oluşu. Alkol tüketiminin kesinlikle olmadığı otellerde tatilcilerin dini vecibelerin yerine getirilebilmesi için yine erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı mescitler yer alıyor, otelden ezan sesleri yükseliyor, tüm vakit namazlarında da imam hazır bulunuyor.

İslami kesimlerin beklentilerine göre hizmet veren ve sayıları gün geçtikçe artan İslami otellere, yerli turistlerin ilgisi de artmaya başladı. İslami kriterler göz önünde bulundurularak hizmet veren otelleri, yerli turistler ve özellikle muhafazakar kesim tercih ediyor. Kadın-erkek havuzlarının ayrı olduğu otellerde, kadınlar için ayrı bir güneşlenme bölümü yer alıyor. Burada kadınlar rahatlıkla güneşlenip, haşama ile de denize girebiliyor. Diğer lüks otellerde yerli ve yabancı tatilciler için yer alan her türlü sosyal etkinlikler de İslami otellerde yer alıyor. Alkol tüketiminin olmadığı otellerde, tatilcilerin dini vecibelerin yerine getirilebilmesi için ise yine erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı mescitler yer alıyor, ezan sesleri otelden yükseliyor, tüm vakit namazlarında da imam hazır bulunuyor. Muhafazakar kesimin yoğunluk gösterdiği otellere, tesettürlü tatilcilerin yanı sıra tesettür takınmayan kadınlar da ilgi gösteriyor.

"Muhafazakar kesime güven veriyor"

Türkiye’de turizmin başkenti olarak görülen Antalya’da da faaliyet gösteren otellerde doluluk oranı yüzde 85’lere kadar çıkıyor. İslami oteller hakkında bilgi veren Azra Resort Otel Genel Müdürü Yaşar Danışman, bu tür otellerde sunulan İslami koşullar ile alkol tüketiminin olmayışının, tatilcilere güven verdiğini ve tercih etmelerindeki en büyük faktör olduğunu söyledi. Danışman ayrıca, yerli turistlerin yanı sıra Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkeleri, Avrupa’da yaşayan Türk ve Arap kökenli vatandaşların da İslami otelleri tercih ettiğini kaydetti.

Ezan otelde okunuyor, vakit namazları imamla kılınıyor

Tatilcilerin içki olmayışından dolayı rahat olduklarına da değinen Danışman, "İslami oteller, alkolsüz aile oteli diyebiliriz. Alkolü tercih etmeyen bütün aileler bu tür otelleri tercih ediyor. İçki olmadığı için daha rahat davranıyorlar. Bayanlar için kapalı, güneşlenebilecekleri havuzla beraber entegre bir yerimiz var kumsalda. Rahatça güneşlenebiliyor, haşama ile denize girebiliyorlar. Mescidimiz var. Normal vakit namazlarını imamla beraber kılabiliyorlar. Cuma namazlarını da otelde kıldırıyoruz. Odalarında herkesin seccadesi, kıble yazısı ve Kuran-ı Kerim’i mevcut" diye konuştu.

"Tercih sebebimiz, her şekilde rahat olmamız"

Otellere gelen yerli turistler ise tüm bu hizmetlerden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Tatil için İslami oteli seçen Nuray Önem, "Geçen yıl ailemle birlikte gelmiştim, bu sene onlar memleketlerine gittiler ben tek geldim. Öncelikle İslami otel olduğundan dolayı tercih ediyorum. Gerçekten çok rahat. Bayan havuzu ayrı, erkek havuzu ayrı. Cankurtaranımız, animasyonumuz hep bayan olduğu için biz daha rahat hareket edebiliyoruz. Her imkandan güzel bir şekilde faydalanabiliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Akrabalarıyla birlikte 3 aile olarak İstanbul’dan gelen tatilcilerden Zeynep Karakurt da "Her tatilimizde otelleri özellikle muhafazakar olması için seçiyoruz. İnancımıza ters düşen bir şey yok. Gönül rahatlığı yaşatıyor. Daha önce bu tarz oteller yoktu, şimdi oluşmaya başladı. Tercih sebebimiz, her şekilde rahat olmamız. Alkol olmaması da güzel. Her tarafta mescit var, her tarafta abdest alabileceğimiz yerler var. Ramazan ayından bu yana buradayız. Sahur ve iftarına kadar her şey var. Her şey İslami usullere uygun bir şekilde yapılmış" dedi.

"Muhafazakarlığını çok beğendik"

Arkadaş tavsiyesi üzerine İstanbul’dan 4 aile olarak İslami oteli tercih ettiklerini belirten Ümit Sağlam ise "İlk defa geliyorum, otelin yüz ölçümü, genişliği ve muhafazakarlığını çok beğendik. Otelin aktivitelerini ve fiyatını uygun bulduk. Plajların ayrı oluşu çok güzel. Mescit var, ezan saatlerinde ezan okunuyor. Çok güzel şeyler bunlar" diye konuştu.