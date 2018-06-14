Muharrem İnce Antalya’ya geliyor

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, 19 Haziran Salı günü Hatay’da yapacağı mitingin ardından Antalya’ya geleceğini belirterek, Kepez Arena Spor Salonu yanındaki alanda gerçekleştirilecek mitinge tüm Antalyalıları davet etti.

Ahmet Kumbul, 19 Haziran’daki mitingin Antalya’da tarihin en kalabalık mitinglerinden biri olacağını savunarak, “Muharrem İnce, adaylığının açıklandığı günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi ve teveccüh görüyor. AK Parti’nin kalesi denilen şehirlerde düzenlenen mitinglerde dahi miting alanları dolup taşıyor. Millet, kendi içinden, mütevazı, demokrat, 81 milyon vatandaşı kucaklama sözü veren bir cumhurbaşkanını özlemiş. Antalyalılar Muharrem İnce’yi bekliyor. Mitinge katılımın rekor düzeyde olacağını öngörüyoruz” dedi.

“Sandık güvenliğinde sorun yok”

CHP İl Başkanı Kumbul, tüm Türkiye’de, 81 ilde sandık güvenliği için gereken tedbirleri aldıklarına da değinerek, bir ilk olan ‘Adil Seçim Seferberliği’ adlı uygulamayla, görevlilerin sandıklarının başında olup olmadığını kontrol edeceklerini, sandık sonuçlarının hemen sisteme kaydedileceğini ve bu verilerin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tutanaklarıyla karşılaştıracağını bildirdi.