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11 Mayıs 2018 19:58

Muharrem İnce: “Dördüncü köprüyü İnce yapar”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize’de gerçekleştirdiği miting sonrası Antalya’ya geldi.

Muharrem İnce: “Dördüncü köprüyü İnce yapar”

11 Mayıs 2018 19:58

Havayoluyla gelen İnce’yi, havalimanında yüzlerce partili sloganlar eşliğinde karşıladı.


CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne ve Hakkari mitinglerinin ardından üçüncü mitingini annesinin memleketi Rize’de gerçekleştirdi. Ardından havayoluyla Antalya Atatürk Havalimanı’na gelen İnce’yi havalimanı V.I.P girişinde yüzlerce partili karşıladı. Sloganlar atarak İnce’yi karşılayan partililerden biri İnce’ye şapka uzattı. Şapkayı bir müddet giyen İnce, daha sonra vatandaşa tekrar geri verdi. Partililer tarafından kendisine verilen Yörük poşusu ve Antalyaspor atkısıyla vatandaşları selamlayan İnce’nin elini yaşlı bir vatandaş öpmek istedi. İzdihamın yaşandığı girişte kendisi için hazırlanan otobüse zor da olsa binen İnce, burada vatandaşlara seslendi.


İnce, çılgın projelerinin olduğunu ifade ederek, “ Birinci projemiz, hafriyat değil. Birinci köprüyü Demirel yaptı. İkinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü İnce yapar. Asıl zorluk, gönül köprülerini kurmak. Biz şimdi gönül köprülerini kuruyoruz. Size sadece şunu söyleyeyim, bütün adayları ziyaret ettim. Sayın Karamanlıoğlu, Akşener, Demirtaş ve Erdoğan. Hepsine gidip, başarılar diledim. Hakkari’de İzmir Marşı’yla Türk bayrakları altında miting yaptım. Biz, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağız. Sayın Genel Başkanımız beni aday olarak ilan ettiğinde, rozetimi çıkardım, Türk Bayrağı taktım. Cumhurbaşkanı tektir, tek olan şeyin bir grubu olmaz. Tek olan şey, herkesindir, 81 milyonundur. Onun için herkesi kucaklıyoruz. AK Parti’ye oy veren kardeşlerim, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren kardeşlerim hepsi bir. Bu memlekete huzur getireceğim, normalleştireceğiz derdimiz bu. Projemiz hazır, 3 B. 1 barışacağız, 2 ekonomik olarak büyüyeceğiz, 3 bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz” dedi.


Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuşmasının ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti. İnce buradan da gazeteci Uğur Dündar’ın Halk TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ programının konuğu olacak. Muratpaşa Belediyesi Kent Meydan’ında düzenlenecek olan Halk Arenası saat 21.00’da başlayacak.




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