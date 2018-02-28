Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 17:39

Muhittin Böcek, Korkuteli ilçesi’nde

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli ilçesi’nde vatandaşlarla biraraya geldi.

Muhittin Böcek, Korkuteli ilçesi’nde

28 Şubat 2018 17:39


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli ilçesi’nde ziyaretlerde bulundu. Böcek ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütünde partililer ile bir araya geldi. Böcek’e ziyareti sırasında Başpehlivanı İsmail Balaban kardeşi Turan Balaban ve İbrahim Çoraman’da eşlik etti. Yeni ilçe örgütüne hayırlı olsun dileğinde bulunan Muhittin Böcek, daha sonra prtililerle sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili soruya Böcek, “İsmail Balaban bizim için güreşin baş pehlivanı benim, siyasetin baş pehlivanı Başkanım der hep sağolsun. Merkezde dört dönem üst üste kazanan başka bir başkan daha yok. Ancak bu konular için biraz daha erken, zamanı gelince açıklama yaparız” dedi.


İlçe örgütündeki ziyaretin ardın Böcek, esnaf ve halk pazarı ziyaretinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç