Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli ilçesi’nde ziyaretlerde bulundu. Böcek ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütünde partililer ile bir araya geldi. Böcek’e ziyareti sırasında Başpehlivanı İsmail Balaban kardeşi Turan Balaban ve İbrahim Çoraman’da eşlik etti. Yeni ilçe örgütüne hayırlı olsun dileğinde bulunan Muhittin Böcek, daha sonra prtililerle sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili soruya Böcek, “İsmail Balaban bizim için güreşin baş pehlivanı benim, siyasetin baş pehlivanı Başkanım der hep sağolsun. Merkezde dört dönem üst üste kazanan başka bir başkan daha yok. Ancak bu konular için biraz daha erken, zamanı gelince açıklama yaparız” dedi.

İlçe örgütündeki ziyaretin ardın Böcek, esnaf ve halk pazarı ziyaretinde bulundu.