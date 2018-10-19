Muhittin Böcek'in ‘Ben bu şehre aşığım' kitabı, raflardaki yerini aldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 25 yıllık siyasi yaşamındaki tecrübe ve gerçekleştirdiği projelerinin yer aldığı ‘Ben Bu Şehre Aşığım' adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kendi kaleminden hayat hikayesini, dört dönem belediye başkanlığı olmak üzere 25 yıllık siyasi yaşamındaki tecrübelerini ve gerçekleştirdiği projelerini anlattığı ‘Ben Bu Şehre Aşığım' adlı kitabın lansman kokteyli Su Otel'de gerçekleştirildi. Siyaset, spor, bürokrasi ve sanat dünyasını bir araya getiren lansmana, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'in yanı sıra, eski büyükşehir belediye başkanları Mustafa Akaydın ve Bekir Kumbul ile çok sayıda siyasetçi ve davetli katıldı.

Tanıtımda söz alan Muhittin Böcek, siyasette 25 yıldır yer aldığını ve bir çok projeye imza attığını kaydetti. Kitabında hayatını anlattığını ifade eden Böcek, kitabın önsözünü Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yazdığını, telif haklarını da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını söyledi.