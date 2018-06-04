Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 15:17

Muhtara 13 yıl hapis cezası

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçen yıl Ekim ayında çıkan kavgada tabancayla arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan mahalle muhtarı, ’silahla adam öldürme’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muhtara 13 yıl hapis cezası

04 Haziran 2018 15:17


Olay, geçen yıl 5 Ekim günü saat 04.30 sıralarında Alanya Aydap mevkiinde meydana geldi. Uğrak Mahallesi Muhtarı Suat Toksöz, iddiaya birlikte alkol aldığı Bilal Top ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Suat Toksöz, ruhsatlı tabancasıyla Bilal Top’a ateş etti. Bilal Top, olay yerinden yaşamını yitirirken Suat Toksöz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Toksöz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Bu olayın yaşanmasına çok üzüldüm ve pişmanım”


’Silahla adam öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan sanık Suat Toksöz, bugün Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşına çıktı. Her iki tarafın avukatları duruşmada hazır bulunurken, Toksöz savunmasında, "Bu olayın yaşanmasına çok üzüldüm ve pişmanım" diyerek beratını istedi. Mahkeme heyeti Suat Toksöz’e ‘silahlı adam öldürme’ suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından Toksöz, tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç