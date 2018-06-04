Muhtara 13 yıl hapis cezası

Olay, geçen yıl 5 Ekim günü saat 04.30 sıralarında Alanya Aydap mevkiinde meydana geldi. Uğrak Mahallesi Muhtarı Suat Toksöz, iddiaya birlikte alkol aldığı Bilal Top ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Suat Toksöz, ruhsatlı tabancasıyla Bilal Top’a ateş etti. Bilal Top, olay yerinden yaşamını yitirirken Suat Toksöz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Toksöz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bu olayın yaşanmasına çok üzüldüm ve pişmanım”

’Silahla adam öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan sanık Suat Toksöz, bugün Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşına çıktı. Her iki tarafın avukatları duruşmada hazır bulunurken, Toksöz savunmasında, "Bu olayın yaşanmasına çok üzüldüm ve pişmanım" diyerek beratını istedi. Mahkeme heyeti Suat Toksöz’e ‘silahlı adam öldürme’ suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından Toksöz, tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.