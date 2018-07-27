Muhtarlara Engelli Mola Evleri anlatıldı

Muhtarla işbirliği çalışması

Bilgilendirme toplantısında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Toplumsal Hizmetler Şube Müdürü Orhan Ateş, Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiğine dikkat çekerek, “Engelli ailelerine nefes aldıracak önemli bir proje. Konyaaltı Pınarbaşı Mola Evi, Kepez Demirgül Mola Evi ve Muratpaşa Falez Mola Evi olmak üzere 3 tanesi hizmete açıldı. Hedefimiz bunun sayılarını arttırmak. Engelli birey sahibi aileler çocuklarını yalnız bırakma korkusu olmaksızın uzman personelimize emanet ederek özel işlerini hallederken, çocuklar da rehabilitasyon hizmeti alıyor. Mola evlerinden %80’e kadar engel oranına sahip tüm engelli bireyler kısmi veya günübirlik olarak yararlanabilmekte. Bu anlamlı projemizi daha çok aileye duyurmalı ve bilgilendirmeliyiz. Bu kapsamda muhtarlarımız bizlerin en büyük yardımcısı olacak. Mahallenizdeki engelli bireye sahip aileleri tespit edip bizlerle paylaşmalısınız. Kendini dört duvar arasında hapsolmuş hisseden engelli kardeşlerimizi bu mola evlerimizde misafir edelim. En büyük fedakarlığı yapan aileleri de bir nebze olsun rahatlasın nefes alsın” şeklinde konuştu.