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28 Temmuz 2018 12:49

Muhtarlardan Kleopatra koyu ihalesi açıklaması

Antalya’nın Kemer ilçesi sınırları içinde bulunan ve Kleopatra Koyu olarak tanınan Mehmet Ali Bükü’nün yeniden ihaleye çıkacağı iddiaları üzerine ilçedeki muhtarlar basın açıklaması yaptı.

Muhtarlardan Kleopatra koyu ihalesi açıklaması

28 Temmuz 2018 12:49

Muhtarlar adına konuşan Tekirova Mahallesi Muhtarı Ahmet Adaletli "Kemer halkının denize girecek hiçbir yeri kalmamıştır. Burası da giderse biz denizi akvaryumda izler gibi izleyeceğiz. Denize girecek yerimiz yok" dedi.


Gelişmeler üzerine Kemer’deki mahalle muhtarları bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Çıralı Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya, Beldibi Mahalle Muhtarı Ahmet Talih, Göynük Mahalle Muhtarı Yüksel Erol, Kiriş Mahalle Muhtarı Faiz Çetin, Beycik Mahalle Muhtarı Cemil Beyrek, Yenimahalle Muhtarı Ömer Bilici, Merkez Mahalle Muhtarı Yusuf Salova, Aslanbucak Mahalle Muhtarı İsmail Uğur hazır bulundu.



Denizi akvaryum izler gibi izleyeceğiz


Açıklama öncesinde muhtarlar adına konuşma yapan Tekirova Muhtarı Ahmet Adaletli, "Kemerimizin bütün muhtarları bugün buradayız. Hepimiz de bunun takipçisiyiz sonuna kadar. Oranın halkın malı olarak halka kalmasını istiyoruz. Sadece Tekirova’ya değil Kemer’e ait bir yerdir. Kemer halkının denize girecek hiçbir yeri kalmamıştır. Burası da giderse biz denizi akvaryumda izler gibi izleyeceğiz. Giremiyoruz denize girecek yerimiz yok."



Toplu imza ile bakanlıklara başvuracaklar


Tekirova Sivil Toplum Platformu Kurucusu Sami Adaletli, okuduğu ortak açıklamada "Bölge turizminin ekonomiye katkısı, gelen turist sayısıyla doğru oranda artmıyor. Turizmin yeni alanları yapılaşmaya açmaya değil hizmet ve müşteri kalitesini artırılmasına ihtiyacı var. Kleopatra Koyu, yıl boyunca turizme zaten hizmet vermekte herkes ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Kiralandığında parası olan girebilecektir. Uygulama, alandaki Kızılçam ormanına ve onlarca bitki, kuş, böcek ve çeşitli hayvanların içinde bulunduğu vahşi yaşama zarar verecektir. Tekirova bölgesinin yeraltı, yerüstü su kaynakları kısıtlıdır ve yeni tesisler hem su sıkıntısını artıracak, hem de zaten yetersiz kalan kanalizasyon sistemini iyice zorlayacak çevre kirliliğini artıracaktır" dedi.


Açıklamada, sivil toplum kuruluşları, Kemer halkı ve muhtarların konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtilerek Kleopatra Koyu’nun doğal haliyle halkın kullanımına açık kalmasını, bunun için ihalenin bir an önce iptal edilerek halk üzerindeki tedirginliğin giderilmesini ve alanla ilgili "Tabiat Parkı" statüsünün "Milli Park olarak yeniden düzenlenmesini istendi.


Geçtiğimiz yıl vatandaşların ve muhtarların talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi, su sporları için kiralanmak istenen alanın ihalesini iptal etmişti.




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