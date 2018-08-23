Müjdeli haberi kurban keserken alıp hastaneye koştular

Oğullarının başından biran olsun ayrılmayan Zeybek ailesi, Kurban Bayramı’nda ikinci bayramı yaşadıklarını bildirdi.

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi’nde 16 Ağustos’ta Antalya-Burdur karayolundaki tali yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır’a, H.K. idaresindeki otomobil çarptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kızın 4 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Aleyna Hatun Budanır’ın kalbi Antalya’da yaşayan ve bir yıldır kalp yetmezliği çeken 25 yaşındaki bekar sigortacı Burak Zeybek’e Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 4 saatlik bir operasyonla nakledildi. Burak Zeybek’in mutlu haberi kurban keserken aldığı ve hastaneye de umutsuz bir şekilde geldiği öğrenildi.

"İkinci bayramı yaşadılar"

Anne Müzeyyen Zeybek, Kurban Bayramı’nda ikinci bayramı yaşadıklarını söyledi. Oğlunun geçen yıl 27 Temmuz’da bir anda fenalaştığını ve kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisi konulduğunu anlatan anne Zeybek, “Çok üzüldük, bir yıldır da çok üzgündük. Bayramın ilk günü hiç beklemediğimiz saatte ‘kalp bulundu’ diye haber gelince, kurban etimizi bırakıp yola düştük. Hemen Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldik. Yapılan tetkiklerin ardından kalp uyumlu çıktı ve nakil oldu. Biz mutluyuz ama diğer aileye baş sağlığı diliyoruz” dedi.

"Vasiyet edeceğiz"

Oğlunun da taburcu olmasıyla tüm ailesinin organ bağışı noktasında vasiyette bulunacağını dile getiren Müzeyyen Zeybek, “Aklımızda organ bağışı diye bir şey yoktu, bilmiyorduk bile. Biz bağışlıyoruz, herkse örnek olsun. Ailecek organlarımızı bağışlayacağız” diye konuştu.

"Beklemiyorduk"

Burak Zeybek’in 1 yıldır Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi’nde sıra beklediğini kaydeden Müzeyyen Zeybek, “Kısa süre içinde kalp çıkacağını beklemiyorduk. Hayal kurarak geldik oğlumla. Anne iyi olur mu olmaz mı diye hep korktu. Oğlum çok sevinçli ve mutlu. Kız arkadaşını görmek istedi. Bizim için çifte bayram oldu. Allah’ım herkese bu mutluluğu yaşatsın" derken gözyaşlarına boğuldu.

Müzeyyen Zeybek, organ bağışında bulunan Aleyna Hatun Budanır’ın ailesine de ziyarete gideceklerini sözlerine ekledi.