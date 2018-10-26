Mülteci ve Göçmen Hoşgörü Projesi tamamlandı..

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) koordinatörlüğünde, Konyaaltı Belediyesi'nin de iştirakçisi olduğu “Mülteci ve Göçmen Toplulukları için Hoşgörü Projesi” kapanış toplantısı ile son buldu.

Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öncülüğünde hazırlanan “Mülteci ve Göçmen Toplulukları İçin Hoşgörü-WelCommunities" isimli Avrupa Birliği (AB) Yetişkin Eğitim Projesine destek oldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel; “Proje Ülkemizin, şehrimizin ve üniversitemizin misafir olan göçmen ve mültecilere yönelik hazırlamış olduğu bir sosyal sorumluluk projesidir.” dedi. Günümüzde insanların hastalık, doğal afetler, savaşlar ve benzeri nedenlerden dolayı topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Prof. Dr. Çizel; “Proje ile ülkemizin sağlık, kültürel norm ve değerleri, hukuk ile ilgili kitapların hazırlanması ve bu kitapların dijital interaktif iletişim öğrenme platformları aracılığıyla paylaşılması öngörülmektedir.” diye konuştu.

Mülteci sorununun global bir sorun olduğunu belirten Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güven Ulutekin, gerçekleştirilen proje ile mülteci insanların gittikleri ülkelere adaptasyonlarını sağlayacak çözümler üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Toplantı, projeye destek olan kurum ve kuruluşların temsilcilerine verilen sertifika töreni ile son buldu. Konyaaltı Belediyesi'ni temsilen projeye katılan Güven Ulutekin, Müge Çağla Yavuz, Zehra Gül, Nesrin Doğan ve Züvre Alp Mülteci ve Göçmen Toplulukları için Hoşgörü Projesi Sertifikalarını aldılar.