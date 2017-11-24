Mülteciler Komiserliği üyeleri Antalya’da

Sivil Düşünce Derneği yöneticileri ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İzmir Ofis görevlileri Taylan Dağcı ve Ezgi Ergenç’in katılımlarıyla Antalya’da yaşayan mülteciler hususunda bilgi paylaşımında bulundular. Dernek Başkanı Hidayet Gültekin, “günümüzde sivil toplum kuruluşlarının öneminin giderek artması ve toplum içinde vazgeçilmez bir kurum haline gelmeleri sebebiyle bir takım sorumluluklar üstlenmesi gerekir. Bu nedenle STK’lar, toplumsal sorunların çözümüne ve çağdaş yaşam standardının gelişmesine yönelik çeşitli strateji ve projeler ortaya koymakta” dedi.

Taylan Dağcı da Antalya’da bulunan 541 Suriyeli mülteciye dair çalışmaları merak ettiklerini ifade etti. Ezgi Ergenç de Antalya’nın, Aydın, Muğla gibi İzmir ofisine bağlı olduğunu Antalya da ilk kez bir STK ile buluştuklarını belirtti.