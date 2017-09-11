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11 Eylül 2017 11:29

Murapaşa 1 üst tura yükseldi

Muratpaşa Belediyespor, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1’inci tur maçlarında 2’de 2 yaparak bir üst tura yükseldi.

Murapaşa 1 üst tura yükseldi

11 Eylül 2017 11:29


Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1’inci tur maçlarında, hafta sonu, Polatlı Belediyesi ve Kemalpaşa Ata Gençlik’le karşı karşıya geldi.


İzmir Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynan karşılaşmalarda Muratpaşa Belediyespor, Polatlı Belediyesi’ni 29 - 25’lik skorla geçerken Kemalpaşa Ata Gençlik karşısına ise 38 - 21’lik net bir skor elde etti.


Bu skorlarla Muratpaşa kupada bir üst tura yükselirken Antrenör Birol Ünsal, 16 Eylül’de başlayacak Süper Lig öncesi alınan skorlardan son derece memnun olduğunu dile getirdi.




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