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27 Mayıs 2018 13:53

Muratpaş Kızıltoprak’ta iftar sofrası kurdu

Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde iftar sofrası kurdu.

Muratpaş Kızıltoprak’ta iftar sofrası kurdu

27 Mayıs 2018 13:53


Muratpaşa Belediyesi’nin mahalleri iftar sofrasında buluşturduğu 11 ayın sultanı Ramazan geleneği Kızıltoprak Mahallesi’nde devam etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, iftarda Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ve binlerce mahalleli biraraya geldi.


Teneffüs Park’ın çocuklar için hazırladığı birbirinden renkli oyunlar ve gösterilerle başlayan iftar programında dualar eşliğinde oruçlar açıldı.


Başkan Uysal, Muratpaşa’da her alanda hayata geçirdikleri belediyecilik hizmetlerinin nihai amacının Muratpaşa’dan dünyaya yayılacak mutluluk olduğunu söyledi.


Başkan Uysal, “Tüm hizmetlerimiz, Muratpaşa’da hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin, gariban hissetmesin diyedir. Bütün yapılanlar, insanlarımız birbiriyle kaynaşsın, sevsin ve saysın diyedir. Bütün bunları siz kendiniz yapıyorsunuz. Her kuruşumuzu size döndürmek için gayret ediyoruz” dedi.




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