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Muratpaşa 2'de 2 yaptı

Muratpaşa Belediyespor, Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nin 1’inci hafta erteleme maçında Pazarspor’u 28-17 yendi.

Muratpaşa Belediyespor, Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 1'inci hafta erteleme maçında Pazarspor'u 28-17 yendi. Muratpaşa, ilk 2 hafta maçlarının ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.


Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig erteleme maçında Pazarspor'la karşılaştı. Kendi evinde, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynayan Muratpaşa, karşılaşmadan 28-17 galip ayrıldı. Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisinin yönettiği karşılamada Paşanın Melekleri baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Maçın ilk yarısını 15-11 önde kapatan Muratpaşa, 2'nci yarıda farkı 9 sayıya çıkartarak karşılaşmayı tamamladı. Paşanın Meleklerinde bu sezon hentbola yeniden dönen Didem Hoşgör Binboğa, 7 golle maçın en skrorer ismi oldu. Süper Lig'in ilk hafta maçlarında 2 galibiyet alan Paşanın Melekleri, topladığı 4 puan ve 19 artı averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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