Muratpaşa 3 noktada aşure dağıttı

Muratpaşa Belediyesi, Sanayi, Güzeloluk ve Muratpaşa Camileri'nde aşure dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, her Muharrem ayında olduğu gibi bu yıl da ilçenin farklı noktalarında belediyenin aşevince hazırlanan aşureyi vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Dayanışmanın, birliğin, bolluğun ve bereketin simgesi aşure dağıtımı Cuma namazı çıkışı Sanayi, Güzeloluk ve Muratpaşa Camileri'nde devam etti. Sanayi Camii'nde Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Muratpaşa Camii'nde ise Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Türe aşure ikramı yaptı.