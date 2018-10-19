Muratpaşa 44. Avrupa maçına çıkıyor

Tur maçında İsveç'in Höör takımı ile pazar günü karşılaşacak olan Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, 44. Avrupa maçına çıkacak. Muratpaşa'da tur atlamak için hedef kendi evlerinde 7 sayı farkla kazanmak.

Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Tur maçında pazar günü İsveç'in Höör takımı ile karşılaşacak. Maç öncesi Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Birol Ünsal, takım oyuncuları Merve Durdu, Yasemin Şahin, Yağmur Toprak, Yeliz Özel ile basın toplantısı düzenledi.

"7 sayıyla kazanmak zorundayız"

Muratpaşa Belediyesi Bayan Hentbol Takımı'nın geçtiğimiz yıl Türkiye Süper Ligini 4'üncü kez şampiyon olarak tamamladıklarını belirten Antrenör Birol Ünsal, statü gereği şampiyonlar ligi müsabakalarına katıldıklarını kaydetti. Pazar günü oynayacakları maçın 2'nci tur müsabakası olduğunu söyleyen Ünsal, "Geçen hafta deplasmanda birinci maçı oynadık ve bu maçı 25 - 31 kaybettik. Tur atlamak için bu maçı kendi evimizde 7 sayıyla kazanmak zorundayız. Öncelikle Antalya Spor Yazarları Derneği'nin hentbola ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu değeri görmekten mutluyuz. 44. Avrupa maçımızı oynayacağız" dedi.

"Avrupa'da Akdeniz Üniversitesi Türkiye'yi temsil ediyor”

Muratpaşa Belediyesi Bayan Hentbol Takımı'nın Antalya ve Türkiye sporuna ivme kazandırdığını kaydeden Ünsal, bu sene kadroyu biraz daha gençleştirdiklerini söyledi. Belediyenin Türk sporcuların güveni ve onlarla birlikte yola devam etme politikaları olduğunu dile getiren Ünsal şöyle konuştu:

"Statümüzde 8 yabancı oynayabiliyor. Biz 2 yabancı ile oynuyoruz. Rakiplerimiz neredeyse tamamına yakını yabancı oyunculardan oluşuyor. Bu konuda da öncülük yapmaya çalışıyoruz. Muratpaşa Belediyesi Antalya'nın alt yapısından oluşan bir takım. Daha önce liselerde 2 kez dünya şampiyonasına katılarak başladı. Gençlerde şampiyonluklara devam ediyoruz. Son 6 yıldır Avrupa'da Akdeniz Üniversitesi Türkiye'yi temsil ediyor. Bizim hentboldeki vizyonumuz altyapıdan çocukları bir yere taşıyabilmek. Pazar günü Antalya güzel bir hentbol günü yaşar."

"Antalya'ya Avrupa Kupası gelecek"

Üst düzey maçlarda Antalya taraftarının kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Ünsal, "İnşallah pazar günü de bizi yalnız bırakmazlar. Biz de onları mutlu bir şekilde sahadan göndeririz. Bütün spor branşlarında seyirci önemli ama bayan sporlarında daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hentbolumuzun düzeyi yabancı sporcu hayranlığından diyelim. Bizim kendi çocuklarımıza güveneceğiz politikasının altında yatan üç yıl sonra Antalya'ya Avrupa kupası getirmek hedef. Antalya'ya Avrupa Kupası gelecek. Elbette ki şampiyonlar ligi hedef. Antalya şehir olarak şampiyonlar liginde bir takım olmalı. Antalya buna layık. Biz maçlarımızı Isparta'da oynamak zorunda kaldık. Uluslararası düzeyde bir salonumuz yoktu. Bu Antalya'ya yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

"7 sayıyla yenmeyi kendimize hedef seçtik"

Türk kadın hentbolunun yıldız oyuncularından Yeliz Özel şampiyonlar ligi finali yaşadığını belirterek, "Atmosfer inanılmaz. Çok başarısı olan alt yapıda yetişen Antalya'dır. Geçen hafta tecrübesizlik ve oraya atanan hakemlerin tecrübesizliği yüzünden fark oldu. 7 sayıyla yenmeyi kendimize hedef seçtik. İnşallah pazar günü bu maç alarak onları göndereceğiz" değerlendirmesini yaptı.