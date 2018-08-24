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24 Ağustos 2018 10:30

Muratpaşa Antalya için üretiyor

Muratpaşa Belediyesi’nin Park Bahçeler Müdürlüğü ahşap atölyesi, kent mobilyaları üretimini sürdürüyor.

Muratpaşa Antalya için üretiyor

24 Ağustos 2018 10:30


Muratpaşa Belediyesi Başkan Ümit Uysal ile birlikte üretim atölye ve tesislerini verimli hale getirerek, ilçenin ihtiyacı olan bank ve masa gibi kent mobilyalarını üretiyor. Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ahşap Atölyesi, 2018 yılının ilk gününden bugüne kadar 775 kent mobilyası üretti.


Muratpaşa Belediyesi ustaları, 2018 yılında, 300 adet masalı yeni tip bank, 300 adet park tipi oturma bankı ve 175 adet çöp kovası üretti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ahşap Atölyesi’nde ayrıca, mevcut parklarda kullanılan bank, masa ve çöp kovalarının bakım-onarımı da yapılıyor.




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