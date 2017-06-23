Muratpaşa bayrama hazır

Muratpaşa Belediyesi, 25 Haziran Cumartesi başlayacak ve 27 Haziran Salı günü sona erecek Ramazan Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler vardiyalı olarak görev başında olacak. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri ise olası olumsuzluklara müdahale için nöbetçi ekipler bulunduracak. Ayrıca, Muratpaşa’da Turunç Masa’ya da 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ilçe sakinleri ulaşabilecek ve şikayet, öneri ve taleplerini aktarabilecek.