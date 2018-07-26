Ziyarette Murat, Türkiye’den Nilüfer, Kırklareli ve Kartal belediyeleriyle ‘kardeş kent’ olduklarını söyledi. Ardino’nun aynı zamanda Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin de doğum yeri olduğunu belirten Murat, 2015 yılında Ardino Belediye Müzesi bahçesine Sabahattin Ali’nin büstü dikildiğini ve geçen yıl da doğumunun 110’uncu yılı anısına ‘Uluslararası Sabahattin Ali ve Bulgaristan ve Balkanlarda Edebiyat Sempozyumu’ düzenlendiklerini aktardı.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal ise, Türkiye’nin Bulgaristan’la derin kültürel bağlarının bulunduğunu söyledi. Bu kültürel bağın Osmanlı döneminde Edirne vilayetinin Gümülcine sancağına bağlı bir kaza olan Eğridere’yle hala sürdüğünü belirten Başkan Uysal, Türk edebiyatının en verimli yazarlarından biri Sabahattin Ali’nin de bu kültürel birlikteliğin çimentosu olduğunu aktardı.

Ziyaretin sonunda Ardino Belediye Başkanı Murat, Eğridere’de bir Ortaçağ köprüsü olan Şeytan Köprüsünün işlemesinin bulunduğu anı plaketini Başkan Uysal’a takdim etti.