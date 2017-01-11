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11 Ocak 2017 11:22

Muratpaşa Belediyesi esnafın yardımına koştu

Muratpaşa Belediyesi esnafın yardımına koştu

11 Ocak 2017 11:22

Muratpaşa Belediyesi, dün çöken 20 metre uzunluğundaki balkonu kaldırırken diğer bölümleri de çelik direklerle güçlendirdi.
Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi’ndeki bulunan işhanının bir bölümünün beton balkonu şiddetli yağmurlar sonrası dün çöktü. Yaklaşık 20 metrelik beton balkonun çökmesi sonrası itfaiye ve emniyet incelemelerde bulundu. Daha sonra Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri caddede güvenlik önlemleri aldı.
Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, elektriği kestirerek 20 metrelik beton balkonu iş makineleri ile kaldırdı. Dün gece yarısına kadar süren çalışmalarda ayrıca balkonu çökmeyen bölümleri de çelik direklerle güçlendirildi. Çalışmaları denetleyen Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve Fen İşleri Müdürü Arif Kuş, esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu.



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