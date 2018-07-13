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13 Temmuz 2018 09:53

Muratpaşa Belediyesi hastaneyi eve getiriyor

Muratpaşa Belediyesi, yenidoğan sarılık hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere evde fototerapi hizmeti vermeye başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi hastaneyi eve getiriyor

13 Temmuz 2018 09:53


Muratpaşa Belediyesi, sağlık alanındaki çalışmalarına yenisini ekliyor. Muratpaşa Belediyesi, kısa bir süre sonra, yenidoğan sarılık hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere ‘taşınabilir fototerapi cihazı’ hizmeti vermeye başlayacak. Bebeklerin yüzde 60’ında görülen ve genellikle doğum sonrası ilk haftalarda ortaya çıkan bu sağlık probleminin tedavisi için evde fototerapi hizmeti tamamen ücretsiz olacak.



Hekim raporu şart


Başkan Uysal, yenidoğan sarılığının zamanında müdahale edilmediğinde bebekte kalıcı hasarlar bırakabilen ancak doğru teşhisle kısa sürede tedavi edilebilen hastalık olduğuna dikkat çekti. Evde fototerapi hizmetinin sadece uzman hekim tarafından uygun görülen bebekler için söz konusu olabileceğini belirten Başkan Uysal, “Evde fototerapi hizmetiyle, yoğun tedavi alması gerekmeyen ve hekim tarafından uygun görülen bebeklerin, anneyle bağını koparmadan ve aile bütçesine daha fazla yük olmadan iyileşmesini amaçlıyoruz. Bebeği yenidoğan sarılığına yakalanan ailelerimiz, altını tekraren çizmekte yarar var, doktoru evde fototerapi alması uygun görüyorsa Turunç Masa üzerinden Muratpaşa Belediyemize ulaşacak. Sonrasında ilgili birimimiz cihazı hastanın evine yerleştirecek ve tedavi süreci başlayacak.”




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