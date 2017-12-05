Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 12:38

Muratpaşa Belediyesi kadınlarla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu

Muratpaşa Belediyesi, kadın derneklerinin katılımıyla kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 83’üncü yıldönümünde Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Muratpaşa Belediyesi kadınlarla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu

05 Aralık 2017 12:38


Antalya’da kadın dernekleri, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının da katıldığı törende sırasıyla Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Muratpaşa Şubesi, Kadınlar Birliği Antalya Şubesi ve Kadının Sosyal Hayatın Araştırma ve İnceleme Derneği anıta çelenklerini sundu.


Törende TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, seçme hakkının eğitimle beraber sosyal, ekonomik, kültürel yaşama katılma şeklinde kendini göstermesine rağmen seçilme hakkında bu niteliklerin değerler arasına girmediğini söyledi. Kadınların bugün için beklenilen oranda siyasal yaşam içinde yer almamalarının ve siyasetin kadını dışlamasının yasal dayanakların eksikliğinden kaynaklandığını aktaran Yüksel, “Ancak şunu biliyoruz ki, kalkınma ve çağdaşlaşma yönünde değişim rüzgarlarını tersine çevirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türk kadını dün olduğu gibi bugün de anlamlı mücadelesini aynı hırs ve azimle sürdürecektir. Çünkü aldığı güç ve dayandığı temel büyük Atatürk’ün inançlı, çağdaş, aydınlık ve mücadeleci ilkelidir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç