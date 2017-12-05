Muratpaşa Belediyesi kadınlarla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu

Antalya’da kadın dernekleri, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının da katıldığı törende sırasıyla Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Muratpaşa Şubesi, Kadınlar Birliği Antalya Şubesi ve Kadının Sosyal Hayatın Araştırma ve İnceleme Derneği anıta çelenklerini sundu.

Törende TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, seçme hakkının eğitimle beraber sosyal, ekonomik, kültürel yaşama katılma şeklinde kendini göstermesine rağmen seçilme hakkında bu niteliklerin değerler arasına girmediğini söyledi. Kadınların bugün için beklenilen oranda siyasal yaşam içinde yer almamalarının ve siyasetin kadını dışlamasının yasal dayanakların eksikliğinden kaynaklandığını aktaran Yüksel, “Ancak şunu biliyoruz ki, kalkınma ve çağdaşlaşma yönünde değişim rüzgarlarını tersine çevirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türk kadını dün olduğu gibi bugün de anlamlı mücadelesini aynı hırs ve azimle sürdürecektir. Çünkü aldığı güç ve dayandığı temel büyük Atatürk’ün inançlı, çağdaş, aydınlık ve mücadeleci ilkelidir” dedi.