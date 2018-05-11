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11 Mayıs 2018 11:04

Muratpaşa Belediyesi Makine parkı genişliyor

Muratpaşa Belediyesi’nin 2017’de 3 milyon 188 bin TL yatırımla güçlendirdiği Fen İşleri Müdürlüğü’nün araç filosuna yol yapım ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere yeni nesil bir silindir de dahil oldu.

Muratpaşa Belediyesi Makine parkı genişliyor

11 Mayıs 2018 11:04


Muratpaşa Belediyesi’nin 2017’de 8 tır ve 40 ton kapasiteye sahip bir taşıyıcının dahil olduğu Fen İşleri Müdürlüğü’nün araç ve iş makinesi filosu büyümeye devam ediyor. Kendi asfalt üretim tesisinde ürettiği asfaltla Muratpaşa’nın cadde ve sokaklarında büyük bir dönüşümü gerçekleştiren Muratpaşa, yol yapım ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere tekerlekli vabil tipi silindiri makine parkına dahil etti. Vabil silindir, titreşimle asfaltı sıkıştıran tandem olarak ifade edilen klasik silindirlerin aksine asfaltı statik olarak etkileyerek sıkıştırıyor. Muratpaşa Belediyesi, yeni silindirin kullanımıyla özellikle ara cadde ve sokaklarda yapılan asfalt çalışmalarında çevreye verdiği gürültü rahatsızlığını en aza indirmeyi hedefliyor.




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