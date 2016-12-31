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31 Aralık 2016 10:46

Muratpaşa Belediyesi Sivil Toplum merkezinde son aşamaya gelindi

Muratpaşa Belediyesi Sivil Toplum merkezinde son aşamaya gelindi

31 Aralık 2016 10:46

Muratpaşa Belediyesi, Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesini inşa ettiği Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve Kültür Merkezi’nin ince inşaat işleri ihale sürecini tamamlandı. Merkez, 9 milyon 661 bin TL’lik ek yatırımla açılışa hazır hale gelecek.
Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın toplumsal barışın ve dayanışmanın gelişmesi ve kent kimliğinin oluşmasına katkı sağlaması hedefiyle temelini attığı Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesinin ince inşaat işleri ihale süreci tamamlandı.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) eski Başkanı Abdullah Sevimçok adını taşıyacak merkez, 13 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 8 bin 666 metrekare kapalı alan sahip üzerine Sivil Toplum ve Kültür Merkezi, iki bloktan oluşuyor. Merkezde 163 dernek odası, 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu, yöresel ürünlerini satışı amacıyla farklı üniteler, yemekhane, yarı açık toplantı ve etkinlik alanıyla birlikte kapalı otopark yer alıyor.

Yerleşkenin tamamlanması için Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 12 bin 501 lira olarak belirlenen ihaleyi 9 milyon 661 bin lira ile en düşük teklifi veren Ekoterm Mühendislik ve Murat Özen iş ortaklığı kazandı. İhale merkezin inşaat ince işi, mekanik ve elektrik tesisat, çelik çatı, köprü, dekoratif yapı işlerini kapsıyor.
Firmayla sözleşme imzalanırken ihale şartnamesine göre Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve Kültür Merkezi’nin inşaat işleri 270 gün içinde tamamlanacak. Sözleşme uyarınca firma belirlenen gün içinde inşaatı bitiremediği takdirde her gün için Belediye’ye sözleşme bedelinin on binde 5’i oranında ceza ödeyecek. Bununla birlikte 270 günlük iş bitim süresinin hesaplanmasında hava şartlarının çalışmaya uygun olmayan dönemi ve resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmeyecek.



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