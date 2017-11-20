Muratpaşa Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Yeşilova Mahallesi’nde kullandığı 12 bin 887 metrekare genişliğindeki alana ilişkin imar plan değişiklik talebinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP grupları oylarıyla reddedilmesine karşı yürütmenin durdurulması ve kararının iptali istemiyle 2‘nci İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Yasaya aykırı

Dava dilekçesinde, reddedilen plan değişiklik talebinin, bölgenin çevre plan kararlarıyla uyumlu, ticari aks gelişimine uygun olarak daha nitelikli kullanımı amacı taşıdığı vurgulandı. Bu bağlamda talebin kamu yararı içerdiğinin altı çizildi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olumsuz kararının yasa, yönetmelik ve yargı kararlarına aykırılık teşkil ettiği gibi plan bütünlüğünü bozduğu, kamu yararı taşımadığı, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uymadığının açıkça ortada olduğu iddia edilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Kamu mülkleri en az kişi menfaatleri kadar korunmaya değerdir. Hatta toplum yararının her zaman kişi menfaatlerinin üzerinde tutulması da gerekir. Dava konusu plan değişikliği de bu anlayışla hazırlanmıştır. Ancak dava konusu değişikliğin reddine ilişkin karar, açıkça toplumsal yararı hiçe saymış, eşit işlem yükümlülüğü ve şehircilik ilkelerini ihlal etmiştir.”

Ekleriyle birlikte 12 sayfalık dilekçede Meclis kararının Danıştay’ın “Planların, çağın ihtiyaçlarına, şehrin gereksinimlerine uygun hale getirilmesi ve değişen yönetmelikler çerçevesinde güncellenmesi gerektiği” ilkesine de aykırı olduğu savunuldu.

Siyasi Saikler devrede

Ayrıca bu yolla bölgenin gelişimi de önemli ölçüde artacak olmasına da yer verilen dava dilekçesinde, olumsuz kararın toplum menfaatlerini hiçe sayan, eşit işlem yükümlülüğünü açıkça ihlal eden, şehircilik ve planlama ilkeleri ile çelişen yönleri bulunduğu iddia edildi. Kararın siyasi saiklerle alındığı , kamuya ait taşınmazın değerinin sıfırlanarak kamu yararının engellendiği iddia dilen dilekçede “Büyükşehir Meclisi’nin kendi emsal kararları ve uygulamaları ile çelişen, kente değil, siyasete hizmet eden nitelikte bir karar olup açıkça hukuka, kamu yararına aykırılık içermektedir” ifadelerine yer verildi.