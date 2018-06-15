Muratpaşa Belediyesi’nde Gençlik Orkestrasından Flash Mob

Başkan Uysal, her hafta olduğu gibi ilçenin farklı mahallelerinden komşularıyla belediye fuayesinde yer alan Turunç Masa’da görüşürken karşısında oturan kişi bir anda İstiklal Marşı’nın ilk dizesini yüksek sesle okumaya başlayarak yerinden kalktı.

Onu fuayede insanların arasında çıkıp gelen diğerleri izledi. Her biri İstiklal Marşı’nın ayrı bir kıtasını okurken onlara Muratpaşa Belediyesi’nin kadın müdürleri İclal Çakır, Gülnur Karaaslan, Oya Kansu da katıldı. Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası müzisyenleri de enstrümanlarıyla birlikte salona girerken İstiklal Marşı’nın son kıtasını için Başkan Uysal ayağa kalktı ve son kıtayı okuyarak fuayenin ortasına kadar yürüdü.

İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının da okunmasının ardından trompetten yükselen sesle Gençlik Orkestrası, İstiklal Marşı’nı çalmaya başladı. Bu sırada belediye çalışanları kat balkonlarına çıkarken dev bir Türk Bayrağı da en üst kattan aşağıya sarkıtıldı.

Son dönemin en etkileyici Flash Mob etkinliğinde tüm Muratpaşa hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okurken etkinlik yine hep bir ağızdan ’İzmir Marşı’ ve ’Hoş Gelişler Ola’ marşının söylenmesiyle sona erdi.