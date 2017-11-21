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21 Kasım 2017 12:55

Muratpaşa Belediyesi’nden engelli vatandaşa yardım

Muratpaşa Belediyesi ekipleri, Yenigöl Mahallesi’nde engelli aracı bozulan engelli vatandaşa yardım etti.

Muratpaşa Belediyesi’nden engelli vatandaşa yardım

21 Kasım 2017 12:55


Yenigöl Mahallesi’nde 3 tekerlekli engelli bisikleti bozulduğu için günlük hayatına devam etmekte sıkıntı yaşayan Yunus Uyar, aracını servise götürmek için Muratpaşa Belediyesi, Turunç Masa’dan yardım istedi. Turunç Masa ekipleri, elektrikli aracın yetkili servise götürülmesini sağlayacak uygun araç arayışına girdi. Aranan araç Zabıta Müdürlüğü’nde bulundu. İlgili müdürlükle gerekli yazışmalar vakit kaybedilmeden yapıldı ve ekipler aracı almak için Uyar’ın Karanfil Sokak’taki evine gitti. Uyar’ın arızalanan engelli aracı kamyonete yüklenip yetkili servise bırakıldı.




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