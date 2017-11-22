Muratpaşa Belediyesi’nden Fen İşleri şantiyesi’ne bilgilendirme panosu

Süreci anlatan yazılar şantiyeyi çevreleyen duvarlara asıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla imar plan değişiklik talebi reddedilen Fen İşleri Müdürlüğü’nce kullanılan Yeşilova Mahallesi’nde 12 bin 887 metrekare alanın son durumu hakkında bilgilendirme panoları oluşturdu.

İdari birimlerle birlikte atölyelerinin bulunduğu alanda süreci anlatan yazılar müdürlüğü çevreleyen duvarlara asıldı.

Mahalle sakinleri, etrafında yer alan okullar, kuruluşlar ve ticari işletmeler tarafından da kaldırılması yönünde şikayet edilen Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye alanı duvarlarına asılan bilgilendirme yazısında sürece ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü idari hizmet ve şantiye tesisleri olarak kullandığımız bu alan, ticari parsellerden oluşan komşu parsellerin arasında kalmıştır. Tarafımızdan Fen İşleri Müdürlüğümüzün taşınması düşünülmüş, toplumun mülkü olan bu alan çevredeki parsellere uygun olarak ticari alana çevrilmek ve komşularımızın yararı için değerlendirilmek istenmiştir. Maalesef bu talebimiz, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 6 Kasım tarihli toplantısında AK Parti ve MHP gruplarının olumsuz oylarıyla reddedilmiştir. Komşularımızın takdirine sunarız.”