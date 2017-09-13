Muratpaşa Belediyesi’nden okullara bakım ve onarım

Muratpaşa Belediyesi, ilk, orta ve liselerin birinci sınıflarını ders başı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullarda sürdüğü bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Anaokulundan liseye 67 okulda Muratpaşa Belediyesi, bahçe ve ihata duvarlarını onardı, spor sahalarını ve bayrak direklerinin yenilenip boyamasını gerçekleştirdi. Bununla birlikte okulların dış ve iç cephe boya işlerini gerçekleştiren ekipler, ihtiyacı okulların bahçelerini asfaltladı, parke işlerini gerçekleştirdi. Talep dahilinde okullara engelli rampası da yerleştiren Muratpaşa Belediyesi, okul bahçelerine bisiklet park yeri de yaptı.