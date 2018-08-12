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12 Ağustos 2018 11:29

Muratpaşa Belediyesi’nden okullara destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gelen talepleri değerlendirerek, okulların yeni eğitim dönemine hazırlanmasına katkı sağladıklarını bildirdi.

Muratpaşa Belediyesi’nden okullara destek

12 Ağustos 2018 11:29



Muratpaşa Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmeleri için, gelen talepler doğrultusunda okullara destek sağlıyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullardaki çalışmalarını hızlandıran Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi’nde Kılınçarslan Mahallesi’ndeki Dumlupınar Ortaokulu’nun duvarlarının iç kısımlarını boyayıp, çocuklar için oyun alanları çizdi.


Gelen talepler doğrultusunda, ilçede bulunan okullara da hizmet sunduklarını belirten Başkan Ümit Uysal, “Çocuklarımızın, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerini istiyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.


Başkan Uysal, ayrıca Muratpaşa Belediyesi sosyal kreşleri, eğitim-bilgi merkezleri ve gençlik eğitim merkezi MURGEM’in yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlandığını belirtti.




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