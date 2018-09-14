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Muratpaşa Belediyesi'nden süs çelengi üretimine destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşildere Mahallesi’nde süs çelengi üretiminin gelişmesi ve çeşitlenmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşildere Mahallesi'nde süs çelengi üretiminin gelişmesi ve çeşitlenmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Genbeş, Başkan Uysal'a Toros dağlarından toplanan farklı bitkilerle mahallesindeki kadınların evlerde yaptıkları süs çelengini hediye etti.


Genbeş, tamamı el becerisiyle ortaya çıkan süs çelenklerinin özellikle yılbaşı haftasında başta Hollanda olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu'ya ihracatının yapıldığını söyledi. Başkan Uysal'a Zeytinköy Kadın Emeği Eğitimi Merkezi gibi projelerle mahallede süs çelengi başta olmak üzere ev üretiminin desteklediği için teşekkür eden Genbeş, üretimin günlük 10 bin bandında gerçekleştiğini aktardı. Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Zeytinköy'de süs çelengi üretiminin gelişmesi ve çeşitlenmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Bu üretimin mahallede özellikle kadınlar tarafından yapılıyor olmasının ayrıca önemli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Kadın Kooperatifleri Festivali'nde bu noktaya dikkat çekmeye çalıştık.” dedi.

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