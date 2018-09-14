Muratpaşa Belediyesi'nden yerleşik yabancılara Türkçe kursu

Muratpaşa Belediyesi'nin kentte yerleşik yaşayan yabancılara yönelik Türkçe kursu için yeni dönem kayıtları başladı.

İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'de en çok yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığı Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin yerleşik yabancılara yönelik Türkçe kursunda yeni dönem kayıtları başladı. Ücretsiz gerçekleştirilen kurs için Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden kayıt yaptırmak yeterli olacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aynı dili konuşuyor olmanın, ortak dilin bir kentte, genel anlamda, komşuluk ilişkilerinin başlaması için önemli olduğunu söyledi. Bu anlayış doğrultusunda Muratpaşa'da yerleşik yabancılara yönelik Türkçe kursunda 2017-2018 eğitim yılında 5 ayrı program gerçekleştirildiğini belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa'da çok kültürlülük günlük yaşam şeklimiz. Bu çok kültürlülüğü sahiplenip şehrin yerel kamu yönetimi olarak onlara dilimizi öğretiyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin geçen dönem gerçekleştirdiği Türkçe kursuna başta Ruslar başta olmak üzere Çin, Suriye, İran, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan vatandaşları katıldı. Tek sınıfta 9 ayrı milletin biraraya geldiği kursta her dönemin sonunda gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavlarda 50 puan ortalamasını tutturanlar Türkçe dil sertifikasını aldı.