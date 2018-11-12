Muratpaşa Belediyesi'ne büyük ödül

Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından yapılan araştırmada ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme Düzeyi'ne sahip Antalya'nın tek belediyesi oldu.

İNGEV'in, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde yaptığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışması sonuçları, İstanbul'da Brand Week toplantıları kapsamında açıklandı. Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'de ‘çok yüksek insani gelişme performansı' gösteren ilçeler kategorisinde Antalya'nın tek belediyesi oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, ödülü Zorlu Center'da düzenlenen törenle alırken “Bu ödül Muratpaşa'mızda yaşayan tüm komşularımızındır” dedi. İNGEV'in geçmiş yıllara ait değerlendirmesinde de Muratpaşa Belediyesi'nin ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme Düzeyi'ne sahip olarak belirlendiğini belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa'da insanı merkezine alan çalışmalarımız, kamunun her kuruşunu yine kamuya dönmesini sağlayan şeffaf yönetim anlayışımız artık bir standardı ifade ediyor. Muratpaşa Belediyesi, dünyaca kabul edilmiş kriterlere göre bağımsız yapılan incelemelerde bir yıl görünüp bir sonraki yıl kaybolmuyor. Uygulamalarıyla hayata geçirdiği bir belediyecilik anlayışının aynı zamanda sürdürülebilir kılıyor. Bu ödül bizim insan merkezli proje ve çalışmalarımızla Muratpaşa'mızda geliştirdiğimiz kardeşliğin, sevginin, saygının, komşuluğun, dayanışmanın ve birliğin ödülüdür.”

Araştırma nasıl yapıldı

Araştırma kapsamında nüfusu 150 bin ve üzeri 186 ilçe tek tek değerlendirildi. İlçelerin durumunu belirlemek için altyapı yatırımları, ilçe sakinlerini belediye yönetimine katılma durumları, şeffaf yönetim anlayışı, sosyal yaşam, çevre gibi Birleşmiş Milletler ölçülerine paralel yani bütün dünyada geçerli olan 65 farklı kıstas değerlendirildi. Araştırmacılar, bu kıstasları değerlendirmek için ‘gizli vatandaş' olarak 19 farklı senaryoya göre belediyelere başvurdu. Engelli arabası ihtiyacı, çöp toplama, sokak aydınlatması gibi gerekçelerle belediyelere başvuruldu. Belediyenin başvuruyu ele alma ve cevap verme sürecine bakılarak puanlama yapıldı ve sonuçlar ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme', ‘Yüksek İnsani Gelişme', ‘Orta İnsani Gelişme' ve ‘Düşük İnsani Gelişme' olarak 4 gruba ayrıldı.