Muratpaşa Belediyesi’nin Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler 4’üncü yılında kapılarını 24 Eylül Pazartesi açıyor. Türkiye’nin ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelip, Antalya’da kent yaşamının ayrılmaz parçası haline gelen kültürlerini de tanıtıp ‘birlikte yaşama duygusunu’ güçlendirmeyi amaçlayan festival 30 Eylül’e kadar Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam edecek.

Festivale bu yıl 60’ın üzerinde yöre, kültür ve hemşehri derneğiyle birlikte Antalya’daki yerleşik yabancıların bir araya geldiği dernekler katılacak. Dernekler, hafta boyunca mutfaktan el sanatlarına kadar sahip oldukları kültürel öğeleri Kent Meydanı’nda kurulacak stantlarda tanıtacak.

Festival sahnesinde ise her akşam Türkiye’nin başka bir bölgesi yer alacak. Açılışı Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan’la yapılacak festivalde 2’nci gün bozkırın tezenesi halk ozanı Neşet Ertaş’a saygı gecesi düzenlenecek. Ertaş’ın vefatının 6’ncı yılında düzenlenecek İç Anadolu gecesinde Cengiz Özkan ve Kırşehirli keman üstadı ve bozlak ustası Birol Ertaş sahne alacak. Festivalin Akdeniz ve Ege gecesinde Emre Dayıoğlu ve Korkuteli’den mahalli sanatçılarını sahne alacak. Doğu ve Güneydoğu gecesinde ise Türk halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale sahnede olacak. Festival sahnesinde Karadeniz’in olacağı gecede ise Selçuk Balcı Antalyalılarla buluşacak.