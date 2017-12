Muratpaşa Belediyespor 10’da 10 yaptı

Muratpaşa Belediyespor, 11 haftası geride kalan Süper Lig’de 10’uncu maçtan da galip ayrıldı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda pazar günü Anadolu Üniversitesi’yle karşılaşan Muratpaşa Belediyespor, sezonun kendi açısından en gollü maçına imza attı.

Muratpaşa, karşılaşmadan 42 - 28’lik skorla ayrıldı. Tecrübeli oyuncu Yeliz Özel ve Döne Gül Bozdoğan kaydettikleri 6’şar golle maçın en skorer oyuncuları oldu.

Karşılaşmayı değerlendiren Muratpaşa Belediyespor antrenörü Birol Ünsal, Süper Lig’de her şeyin istedikleri gibi devam ettiğini söyledi. Her karşılaşmanın kendileri için ayrı bir deneyim olduğunu belirten Ünsal, “Oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor fakat maç öncesi her karşılaşmayı zihninizde oynuyorsunuz. Bu karşılaşma, bizim düşündüklerimizi sahaya yansıttığımız bir maç oldu. Güzel bir galibiyet aldık. Skorun oluşmasında tüm oyuncuların katkısı var. Bu bizim için önemliydi. Tüm oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

Ligde ilk yarının deplasmanda oynayacakları Ardeşen Gençlik ve sonrasında Aksaray Belediye maçlarıyla sona ereceğini belirten Ünsal, “En yaktın rakibimizle aramızda 4 puanlık bir fark var. Bunun bir rehavete neden olmasını istemiyoruz. Tek amacımız devre arasına kayıpsız girmek” dedi.