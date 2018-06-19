Muratpaşa Belediyespor kadrosunu güçlendiriyor

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi şampiyonu Muratpaşa Belediyespor’un Türkiye’yi Avrupa Hentbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek kadrosu şekillenmeye başladı.

Didem Yuvaya döndü

Muratpaşa, iç transferde Merve Durdu, Yasemin Şahin, Yeliz Özel, Ayşe Dinç ve Döne Gül Bozdoğan, Valeriia Baranik ve Cansu Akalın’la sözleşme yeniledi. Muratpaşa Belediyespor, ayrıca geçen yıl anne olan ve hentbola ara veren 27 yaşındaki sol oyun kurucu Didem Hoşgör Binboğa ile de tekrar anlaştı.

Yağmur Toprak Muratpaşa’da

Muratpaşa Belediyespor, yeni sezonunun ilk transferini ise geçen sezon Zağnos’ta oynayan 26 yaşındaki milli oyuncu Yağmur Toprak’la gerçekleştirdi.

Muratpaşa, Marina Tankaskaya, Yulia Snopova, Sevilay İmamoğlu Öcal, Gülsüm Güleçyüz’le de yollarını ayırdı.