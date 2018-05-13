Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 17:45

Muratpaşa Belediyespor kupasını Anneler Günü’nde aldı

Antalya’nın, takımlar düzeyinde tek süper lig şampiyonu Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı, şampiyonluk kupasını Anneler Günü’nde kaldırdı.

Muratpaşa Belediyespor kupasını Anneler Günü’nde aldı

13 Mayıs 2018 17:45


Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi Şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, şampiyonluk kupasını, Ardeşen Gençlik ile yaptığı maçın ardından Anneler Günü’nde kaldırdı. Şampiyon Muratpaşa Belediyespor maçı, 42-35 kazandı. Maçın son dakikalarında 15 yaşındaki Betül’de Muratpaşa Belediyespor formasını giydi.



Taraftarlardan büyük destek


Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik maçını; Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban ve çok sayıda taraftar izledi. Taraftarlar, maç sırasında İzmir Marşı’nı hep bir ağızdan okurken ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ tezahüratı yaptı.



2017-2018 Türkiye Şampiyonu


Maçın ardından yapılan seremonide, Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa Kaymakamı Arısoy’la birlikte, şampiyonluk kupasını, Muratpaşa Belediyespor kaptanı Sevilay’a verdi. Paşa’nın Melekleri, 2017-2018 Türkiye Şampiyonluğu sevincini doyasıya yaşadı. Başkan Uysal, Antrenör Birol Ünsal ve şampiyon sporcuları tek tek kutladı. Takım kaptanı Sevilay, kupa seremonisine 2 çocuğuyla birlikte çıktı.



Başkan Uysal’dan kutlama


Tesisleşme ve altyapı ile birlikte farklı bir yapılan içine girdiklerini belirten Başkan Uysal, “Sınırsız olmasına rağmen 3 yabancı oyuncu ile kendimizi sınırladık. Yeliz Özel, Sevilay İmamoğlu Öcal, Yasemin Şahin gibi Türk kadın hentbolunun en önemli isimleri ile geleceğin yıldızları gençlerle bir takım oluşturduk. Türkiye Şampiyonu olan sporcularımızı, Antrenörümüz Birol Ünsal, Kulüp Başkanımız Murat Şimşek’i, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç