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23 Aralık 2016 10:32

Muratpaşa Belediyespor, Zağnos Spor hazırlıklarına devam ediyor

Muratpaşa Belediyespor, Zağnos Spor hazırlıklarına devam ediyor

23 Aralık 2016 10:32

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Pazar günü kendi evinde Zağnos Spor’u ağırlayacak.
Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde erteleme maçları nedeniyle 11 Aralık’ta 5 maçlık seriye çıkan Muratpaşa Bayan Hentbol Takımı, Samsun Gençlik, Eskişehir ve Kastamonu Artsam Koleji maçlarından galibiyetle ayrıldı. Lig birincisi Yenimahalle Belediyespor maçını 1 sayıyla kaybeden Muratpaşa Belediyespor, Pazar günü, saat 15.00’te Zağnos Spor maçına çıkacak.
Rakibiyle kendi evinde, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda karşılaşacak Muratpaşa Belediyespor’da hedef maçtan galip ayrılıp fikstürde avantajlı konuma geçmek. 17’şer puana sahip iki takımdan Zağnos, averajla 4’üncü sırada yer alırken Muratpaşa ise 5’inci sırada bulunuyor.
Muratpaşa Belediyspor Antrenörü Birol Ünsal, sporseverlere Pazar günü zevkli bir maç izletmek istediklerini belirterek, “Son süreçte 3’er gün arayla maç yapıyoruz. Yenimahalle karşısında galibiyete yakın tarafken 1 sayıyla karşılaşmayı kaybettik. Ancak, galip gelmek bir alışkanlıktır. İyi bir seri yakaladık bunu devam ettirip devre arasına bu şekilde girmek istiyoruz” diye konuştu.



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