Muratpaşa Belediyespor’un genel kurulu gerçekleşti

Muratpaşa Belediyesi’nde gerçekleşen genel kurul, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurulda konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptığı konuşmada ilçede farklı yaş kategorilerinde 11 bin insanın Muratpaşa Belediyesi’yle spor yaptığını söyledi. Bu kitle içinden geleceğin sporcularının çıkmasında Muratpaşa Belediyespor’un katalizör görevi olarak gördüğünün altını çizen Başkan Uysal, “Bizim yaptığımız iş bütçeye değil, insan kaynağına dayanıyor. Bu koşullarda ortaya çıkan başarı mucizevidir. Sınırlı bütçeyle bütün branşlarda çok önemli başarılara imza attık” dedi.

"Hedef, uluslararası başarı"

İnsan kaynağı ve spor kültürüne dayalı bir yapılanmanın ışığında yerli yeteneklerle ve Muratpaşa Belediyesi’nin yaptığı spor salonlarında yetişten çocuklara başarının geldiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“İnsan kaynağına ve spor kültürüne yaslanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu anlayışla gelecek 15 yıl için de iddialıyız. Ama bu bir mücadeledir. Bu felsefenin takip edilmesi gerekir. Türkiye’ye doğru bir örnek göstermeye çalışıyoruz. Transferlerle değil kendi insan kaynağımızla uluslararası başarılara doğru yol alabilmemiz lazım.”

Yeni yönetim

Muratpaşa Belediyespor genel kurulunda Murat Şimşek, Murat Ülger, Yener Altıntaş, Ahmet Öztürk, Mustafa Çetin, Erdem Uğur, Hasan Hüsnü Kilit, Özgür Taylant Budak ve Özcan Yılmaz yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinde görev dağılımını gerçekleştirecek.